Lazio, la società ricorda la rimonta su Inzaghi - VIDEO

Era il 16 ottobre dello scorso anno e la nuova Lazio di Maurizio Sarri ospitava all'Olimpico, per la prima volta da avversario, Simone Inzaghi. In un Olimpico bollente i biancocelesti tirano fuori dal cilindro una delle prestazioni più belle della stagione schiantando l'Inter favoritissima 3-1 in rimonta. La sblocca nel primo tempo Perisic su rigore assegnato per un leggero contatto Hysaj-Barella. Nella ripresa la musica cambia. Immobile firma il gol del pari, anche lui dal dischetto, e Felipe Anderson la ribalta completamente. La ciliegina sulla torta ce la mette il Sergente Milinkovic che prende l'ascensore e di testa spedisce il pallone alle spalle di Handanovic mandando in delirio la gente laziale. Il club capitolino ha voluto ricordare quella splendida serata con un video sui social.