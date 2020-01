Lazio, la squadra della settimana di FIFA20: sorpresa Bastos?

LAZIO, SQUADRA DELLA SETTIMANA FIFA20 - Mercoledì alle 15 gli appassionati di Fifa20 aspetteranno con ansia la squadra della settimana. Guardando all'ultimo turno nei cinque maggiori campionati europei, si può provare a lanciare un pronostico: chi saranno gli undici scelti? È quello che ha fatto il portale inglese "inews", che in lizza piazza anche una sorpresa a piene tinte biancocelesti. Se infatti la presenza in attacco di Haaland sembra scontata dopo la tripletta all'esordio con il Borussia Dortmund, dietro potrebbe spuntarla Bastos, autore di uno dei cinque gol contro la Sampdoria. Ovviamente, anche per Ciro Immobile vale lo stesso discorso di Haaland: tre reti, pallone a casa e candidatura ai prossimi TOTW 20 (Team of The Week della 20esima giornata).

