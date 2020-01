Lazio forza 11: ecco chi ha fatto meglio della squadra di Inzaghi

La Lazio di Simone Inzaghi continua a volare. Il 5-1 rifilato alla Samp regala alle aquile, la vittoria numero undici consecutiva in campionato. Una striscia mai stabilita prima d'ora dal club biancoceleste e che in Italia si è vista davvero poche volte. I capitolini sabato hanno eguagliato il Milan di Sacchi nel 1989/90 (anche se per la verità una gara era un recupero, ndr) e la Roma di Spalletti nel 2005/06. Nella storia del nostro campionato in pochi hanno fatto meglio. Il record assoluto è dell'Inter di Mancini della stagione 2006/07. Nell'anno post Calciopoli, i nerazzurri riuscirono a vincere 17 gare consecutive. Si è fermata a 15, invece, la Juventus di Allegri nel 2015/16. Il toscano si è spinto fino a 12 nel 2017/18 eguagliando quanto aveva fatto Conte, sempre sulla panchina bianconera, nel 2013/14. Solo quattro volte, quindi, una squadra ha fatto meglio di Lulic e compagni. Domenica all'Olimpico andrà in scena il derby della Capitale e chissà se Inzaghi riuscirà spingersi ancora più in alto e ritoccare ancora una volta il record. La sua Lazio ha dimostrato che tutto è possibile e ha riscritto più volte le statistiche, domenica sarà una di queste volte?

