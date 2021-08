Lazio, la squadra soddisfa Sarri: pressing e baricentro alto per dominare

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta seguendo alla lettera i dettami del mister, le sue richieste in campo di volta in volta vengono esaudite. Continuità e pressing sono le regole in campo per Maurizio Sarri. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sabato rispetto alla gara contro l’Empoli, i biancocelesti hanno alzato il baricentro nella fase di possesso palla a 53,89 m. Si è alzato di 3 metri nel momento in cui ha conquistato palla e ha iniziato il pressing. Nel match contro l’Empoli appena la Lazio ha abbassato il baricentro i toscani si sono inseriti e hanno punito i biancocelesti, con lo Spezia no. La Lazio ha dominato nella metà campo ligure senza lasciare scampo all'avversario. Nel primo tempo Lazzari era vicino alla lunetta del centrocampo dietro di lui Patric e Acerbi, in linea anche Marusic e Hysaj subentrato a Lazzari. Nel secondo tempo nella metà campo ligure, grazie alla difesa che si è alzata, c’è stata la costante presenza di Ciro Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto, Pedro, Leiva e Milinkovic. Questa la linea che Sarri ha intenzione di tenere in tutte le gare ovviamente tenendo conto sempre di come l’avversario si pone in campo, ma in generale le richieste restano queste.

