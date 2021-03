Lazio, La Teramo Laziale fa sorridere i più bisognosi a Pasqua - FT

l tifosi della Lazio hanno un cuore grande e lo hanno dimostrato in più occasioni. Non tutti possiamo vivere, in questo momento di difficoltà, la Pasqua con chi vorremmo e per questo i tifosi del Lazio Club "La Teramo Laziale" hanno deciso di regalare un sorriso ai bambini disabili abbandonati donando loro le uova di Pasqua e beni di prima necessità. I tifosi biancocelesti, attraverso questo bel gesto, sono stati immensamente felici di provare a dare man forte ai residenti della struttura "Il Nido del Focolare", nei pressi della cittadina abruzzese.

IL SALUTO A DANIEL - Nonostate la lontananza, anche loro sono rimasti incredibilmente scossi dalla prematura scomparsa del giovane talento laziale Daniel Guerini. Il Club ha quindi fatto apparire uno striscione per ricordarlo: "Nel cielo biancazzurro brilla una stella... ciao Daniel". I laziali appartengono tutti a un'unica famiglia dal cuore immenso.