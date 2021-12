Lazio, la vittoria contro l’Inter nel “Best of 2021” – VIDEO

Non poteva non rientrare nell’album dei ricordi del 2021 la vittoria contro l’Inter. Una gara particolarmente intensa non solo calcisticamente ma anche emotivamente. Il primo tempo del match si concluse col vantaggio degli ospiti ma nel secondo tempo la Lazio si scatenò e ribaltò il risultato. Prima Immobile che segnò il gol del pareggio su rigore, poi Felipe Anderson che si tolse una bella soddisfazione davanti a colui che non gli aveva dato molta fiducia in precedenza e infine a chiuderla definitivamente ci pensò Milinkovic. Si concluse 3 a 1 per i biancocelesti sotto gli occhi increduli dell'ex allenatore e il boato di felicità del popolo laziale.

𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐎𝐅 𝟐𝟎𝟐𝟏

La rimonta 𝙎𝙏𝙍𝘼𝙊𝙍𝘿𝙄𝙉𝘼𝙍𝙄𝘼 contro l'Inter! pic.twitter.com/evWtASNaRH — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 29, 2021

