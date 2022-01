Lazio, lanciato nuovo sondaggio: protagonisti i tifosi – FOTO

Questo weekend la Serie A sarà ferma per lasciare spazio alle nazionali. La pausa servirà ai ragazzi di Sarri per poter recuperare le energie e preparare al meglio il prossimo match contro la Fiorentina. Sarà una sfida importante per i biancocelesti che dovranno riscattare il pareggio amaro rimediato contro l’Atalanta. In occasione della sfida contro i toscani, Binance ha lanciato un nuovo sondaggio coinvolgendo tutti i tifosi laziali. Questi avranno la possibilità di scegliere, iscrivendosi alla pagina di Binance, la divisa che i biancocelesti dovranno indossare nella sfida contro la Fiorentina. Lo ha reso noto la società tramite i canali social ufficiali.

Choose the jersey kit for S.S. Lazio players to wear during their match against Fiorentina!

Sign up on @binance page to take part at the survey ➡️ https://t.co/9g50iKZM7E pic.twitter.com/xrob2uqUaO