Lotito - Sarri, altro vertice in vista: mercato e rinnovo sul tavolo

Ha ormai avuto inizio l'ultima settimana disponibile per effettuare operazioni di mercato nella finestra di gennaio e la Lazio non è ancora riuscita a sbloccare la situazione legata all'indice di liquidità. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, tra Lotito e Sarri è previsto un nuovo incontro mercoledì per confrontarsi nuovamente sulle ultime mosse possibili in termini di trasferimenti e, con tutta probabilità visto che le due cose sono senza dubbio legate, sul rinnovo di contratto del mister. Dall'annuncio di Lotito alla cena di Natale della Lazio sono passati 40 giorni, un tempo lungo in cui è cominciato il gioco delle parti che spesso caratterizza le trattative a Formello. Da una parte Sarri ha bisogno di garanzie per quanto riguarda la “predisposizione mentale della società ad accompagnare la crescita” - parole del mister - dall'altra la dirigenza si aspetta dei progressi in termini di risultati della squadra e in questo saranno molto importanti le sfide dentro fuori di Europa League e Coppa Italia contro Porto e Milan. La volontà di andare avanti insieme c'è, serve però uno sforzo in più per rendere più competitiva la rosa quantomeno sul breve periodo.