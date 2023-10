Lazio, Lazzari vuole riprendersi il Celtic Park e non solo...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei protagonisti più attesi del match di questa sera (calcio d'inizio alle ore 21:00) tra Celtic e Lazio è senza dubbio Manuel Lazzari. Il terzino biancoceleste nel confronto di quattro anni aveva firmato l'iniziale vantaggio laziale, che fu poi ribaltato dai padroni di casa nella ripresa. Le sue cavalcate sulla fascia sono una delle armi su cui mister Sarri farà affidamento per scardinare la difesa scozzese e cercare di portare a casa l'intera posta in palio.

Lazzari: un altro gol per cambiare la sua stagione

Dal canto suo il giocatore spera di poter nuovamente timbrare il cartellino nel prestigioso stadio britannico e di dare una mano ai suoi. Al contempo però è alla ricerca di certezze anche sul piano personale visto che in questo avvio di stagione ha patito la concorrenza con gli altri terzini e in diverse circostanze si è dovuto accomodare in panchina. Contro il Torino la sua vivacità ha permesso alla squadra di tornare al successo (suo l'assist per il gol di Vecino). Adesso cerca la definitiva consacrazione per ritornare ad essere un titolare quasi inamovibile come capitato per buona parte della passata annata.