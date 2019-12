Lazio, le parole al miele di Chiellini: “Acerbi mi ha sostituito bene. E la media-gol di Immobile...”

Ci scherza su, Giorgio Chiellini. Armato di sorriso e parlantina, il capitano della Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire qualche aggiornamento sul suo infortunio (“Sono tornato a correre, ma ancora è presto”, dice) e spiegare il momento dei bianconeri. La squadra non ha ancora assimilato i concetti di Sarri, per il suo capitano - ai box dal 30 agosto per la rottura del crociato - serve ancora del tempo. Intanto, in vista della sfida contro la Lazio di sabato, Chiellini ammette una sconfitta nei confronti di Immobile: “Ho segnato all'esordio in campionato contro il Parma, poi mi sono infortunato in allenamento. Quindi la mia media è di un gol a partita, solo Immobile mi batte!”, dice ridendo lo juventino. Lo stop non dovrebbe comunque impedirgli di partecipare ai prossimi Europei (il suo rientro è previsto per marzo/aprile, ndr). E proprio sull'Italia, e sul suo sostituto Acerbi, Chiellini ha rilasciato una battuta finale: “Mancini mi ha sorpreso, dopo due partite di Nations League aveva già capito tutto. La cosa bella è che cambiando l'ordine degli addendi il risultato alla fine è sempre stato lo stesso. Magari non giocava Jorginho e c'era Sensi, che forniva buone prestazioni. Da quando sono mancato io mi ha sostituito Acerbi, e anche lui ha fatto altrettanto bene. Siamo un bel gruppo, molto giovane, eccetto il sottoscritto (ride, ndr). All'Europeo giocheremo tre partite in casa e sarà un'emozione unica, dovremo sfruttarla”. Sereno e sorridente, Giorgio Chiellini sarà tra gli spettatori più che interessati di Lazio - Juventus di sabato sera. E, in un certo senso, le sue parole al miele hanno fatto da dolce antipasto al match dell'Olimpico.

