Lazio, le soluzioni di Inzaghi per le fasce: in tre per due maglie

Genoa - Lazio si avvicina e Inzaghi inizia a provare qualche soluzione da proporre a Marassi. L'interrogativo più importante della vigilia riguarda le fasce, in particolare quella sinistra. Lulic è ancora ai box e il tecnico dovrà scegliere il suo sostituto tra Jony e Marusic. Contro Parma e Inter è toccato allo spagnolo il compito di sopperire all'assenza del capitano, con il montenegrino in entrambe le occasioni preferito a Lazzari sulla destra. Stavolta l'ex Spal dovrebbe partire dal 1' e il ballottaggio si sposta sull'out mancina. Dopo l'allenamento di ieri rimane in vantaggio Jony, anche se la partita contro l'Inter ha dimostrato che Marusic da quella parte può comunque esprimersi bene.

E LUKAKU - In due per tre maglie, con colui che rimarrà fuori dal blocco iniziale pronto a dare il suo contributo in corsa. E tra le alternative Inzaghi avrà anche Jordan Lukaku, che sta intensificando il suo lavoro dopo l'intervento in artroscopia di dicembre. In stagione sono due le sue apparizione, in casa di Fiorentina e Sassuolo, e l'obiettivo dello staff tecnico è recuperarlo almeno per i finali di partita. Le sue accelerazioni possono essere un'arma in più da sfruttare nelle gare più complicate. Già a Firenze un suo assist a Immobile ha regalato i tre punti alla Lazio.

LAZIO, LE PAROLE DELL'AGENTE DI IMMOBILE

LAZIO, CANIGIANI SULLA TRASFERTA A GENOVA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE