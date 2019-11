Lazio - Lecce, Liverani: "Ci è mancato il colpo del ko. Poi il rigore..."

La delusione per la sconfitta a Roma contro la Lazio e la necessità di risollevarsi, a partire dalla gara contro il Cagliari dopo la sosta. Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha analizzato in conferenza stampa il momento dei suoi, tornando sul match dell’Olimpico e in particolare sull’episodio del contestato rigore sbagliato da Babacar e ribadito in porta da un Lapadula in posizione irregolare: “Della gara salvo l’aver giocato a viso aperto contro una squadra costruita per grandi obiettivi. Abbiamo creato tanto, dimostrando personalità e voglia di far male all’avversario. Ci è mancato il colpo del ko, come nell’occasione avuta da Mancosu, poi è ovvio che ci sono stati errori individuali, alcuni anche di facile lettura, come sui primi due gol della Lazio. Concedere qualcosa alla Lazio era inevitabile, ma abbiamo avuto tantissime occasioni per restare in partita. Poi l’episodio del rigore ha cambiato tutto. Il mio pensiero sull’episodio della non ripetizione del nostro calcio di rigore? La stessa del mio presidente, tale e quale (“un clamoroso errore arbitrale”, ndr)”. Un rigore che sarebbe spettato a Mancosu: “A volte si creano dei casi che non esistono. Ho già spiegato che nello spogliatoio c’è scritto tutto: chi batte i rigori, chi le punizioni e così via. Se Mancosu è il rigorista, spettava solo a lui il compito di calciare. Io non faccio il babysitter di giocatori di 30 anni, che sono professionisti da 20. Io faccio l’allenatore, do delle regole e le faccio rispettare", queste le parole riportate da leccezionale.it.

