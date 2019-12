Lazio, Leiva colleziona finali: sono 3 su 3, agguantati 5 ex biancocelesti

Una Lazio sontuosa batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa italiana. Tutte le pedine dello scacchiere biancoceleste hanno dato il 100%, lottando su ogni pallone e sacrificandosi per alzare in cielo il trofeo. La Lazio, al centro del campo, può contare sul suo veterano di mille battaglie: Lucas Leiva. Di partite così, l'ex Liverpool ne ha giocate diverse. Come riporta Lazio Page, il brasiliano ha vinto tutte le 3 finali a cui ha partecipato. Agguantato Simone Inzaghi, Simeone, Veron, Conceicao e Lombardo. Però, Leiva può vantare un record assoluto: è il primo ad aver raggiunto il primato con solo finali secche.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE