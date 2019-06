Lazio, Leiva : "Grazie per avermi eletto miglior giocatore della stagione. Tornerò più carico che mai" -FT

Lucas Leiva è stato eletto dai tifosi della Lazio miglior giocatore della stagione. Il brasiliano - attraverso un post su Instagram - ha voluto ringraziare i supporters che lo hanno voluto premiare: "Sono felicissimo ed onorato di essere stato eletto miglior giocatore dell’anno per la seconda stagione consecutiva. Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi e coloro che mi hanno votato. La mia grande riconoscenza si estende a tutte le persone vicine che collaborano con me, affinché io possa stare sempre al meglio e giocare ad alti livelli. Traguardi come questi valgono molto di più se condivisi con persone speciali, ed io ho la fortuna ed il privilegio di poter celebrare tale conquista con i miei cari. Tornerò ancora più carico e determinato per continuare questo cammino insieme".

