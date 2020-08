Lazio, l’intesa vincente tra Luis Alberto e Immobile: sono il migliore asse in Serie A

Torre Annunziata e San José del Valle distano circa 2700 chilometri, eppure Immobile e Luis Alberto sembrano essere nati insieme. Sono fatti e giocano l’uno per l’altro. La fantasia e la tecnica dello spagnolo si sposano alla perfezione con la fame sotto porta di Ciro. Per 6 volte in questo campionato la Lazio è andata a segno grazie a un assist di Luis Alberto per il numero 17. I due sono il miglior asse da gol di questo campionato, nonché leader delle rispettive classifiche di reti e passaggi vincenti. I tifosi e mister Inzaghi devono molto a questo tandem che ha trainato la Lazio in questa splendida stagione.

