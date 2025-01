Lazio, Liverani: "Finalmente feroci e aggressivi. E con la Fiorentina..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Ieri la Lazio ha trascinato, ha ritrovato tutto quel che di positivo ha fatto vedere fino a due mesi fa. È un piacere vederla giocare, ieri ero all’Olimpico e me la sono goduta". Lo ha affermato Liverani a Radiosei, intervenuto per commentare la prestazione dei biancocelesti impegnati contro la Real Sociedad in Europa League.

Proseguendo il discorso, considerando anche la sfida con la Fiorentina, l'ex giocatore ha spiegato: "C’è tutto: organizzazione, qualità e approcci finalmente tornati feroci e aggressivi. Mi auguro si possa mantenere questo fino alla fine. L’infortunio di Tavares unica nota stonata della serata. Il suo stop andrà gestito con attenzione perché è il secondo in breve tempo. La Fiorentina va rispettata, la Lazio deve però approcciare allo stesso modo. La Viola non è in un gran momento, ma resta una squadra di qualità. Le scelte di Baroni? Legittime, come sempre. Dele-Bashiru comunque alla fine ha giocato quasi un ora. L’allenatore deve essere libero di decidere quando e come farlo giocare. A volte le schermaglie dialettiche ci stanno, ma in questo caso non ne vedo il senso. La Lazio ha chiuso il pensiero Europa League e ora può concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia”.

“Per la Fiorentina l’assenza di Bove è un grande danno. Con lui avevano trovato la quadra, ora stanno lavorando per impostare così Folorunsho. Per domenica, va detto che la gara di ieri per la Lazio è durata mezzora. Il secondo tempo non ha tolto tante energie ai biancocelesti, questo può essere un fattore in vista di un match che si prospetta comunque duro".

