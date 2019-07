Lazio, lo staff tecnico si amplia: Rocchini nuovo collaboratore di Inzaghi

Non solo i nuovi acquisti Lazzari, Vavro, Adekanye e Jony. Ad Auronzo anche il gruppo di lavoro di Simone Inzaghi si ingrossa: come riportato da Il Messaggero, allo staff tecnico del mister piacentino va ad aggiungersi Riccardo Rocchini. 43 anni, ex allenatore in seconda di Marco Baroni sia al Benevento sia Al Frosinone, Rocchini affiancherà Mario Cecchi come collaboratore tecnico.

