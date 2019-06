Lazio, Lopez: "Calciomercato? Mi aspetto una sorpresa da Tare..."

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, Totò Lopez ha commentato il momento vissuto in casa biancoceleste. Partendo dal rinnovo di Simone Inzaghi annunciato ieri dal presidente Claudio Lotito: "Ero convinto della permanenza di Inzaghi sulla panchina biancoceleste, è parte della storia della Lazio, io personalmente lo terrei a vita. Impossibile vederlo lontano da Roma, non avevo dubbi in merito alla sua decisione. Ai biancocelesti ha dato tantissimo, ha svolto un lavoro splendido, rilanciando tantissimi giocatori e valorizzandone altri alla grande".

LAZIO, CHAMPIONS LEAGUE - "La Lazio poteva raggiungere la qualificazione in Champions League in questa stagione. Siamo partiti male, poi ci siamo rimessi in carreggiata. Ma SPAL, Chievo e Sassuolo per noi sono state fatali, in ottica classifica. Milinkovic e Luis Alberto non hanno reso come previsto e Immobile non ha segnato con costanza come negli altri anni, ecco perché non si è arrivati all’obiettivo finale. La somma di tutti questi fattori ha portato alla posizione in classifica che sappiamo, ma la squadra c’è. Sicuramente andremo bene nella prossima stagione, ce la giocheremo fino alla fine con le altre concorrenti al quarto posto, l’ultimo valido per la Champions". Infine, un commento sul mercato: "Forse ambierei qualcosa in difesa e a centrocampo, per quanto riguarda l'attacco, se dovesse essere confermato quello attuale, allora sarei contento. Da Tare mi aspetto grandi manovre e sorprese gradite, mi aspetto qualcosa di nuovo. Punterei forte su Cataldi, l’ho visto maturare benissimo, ha ancora ampi margini di miglioramento, un elemento valido ed affidabile".

LAZIO - INZAGHI, LE CIFRE DELL'ACCORDO

CALCIOMERCATO LAZIO, PER IL CENTROCAMPO SPUNTA IL JOLLY ZULJ

TORNA ALLA HOMEPAGE