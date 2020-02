Lazio, Lopez: "Con il Verona un po' di sfortuna e la prova spenta di alcuni big..."

Claudio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua sull'ultimo match di campionato tra Lazio e Verona: "La partita contro l'Hellas Verona è stata difficile, come si pronosticava alla vigilia. La squadra di Juric gioca bene ed è organizzata, non è facile da battere. Mantiene ritmi alti ed ha sempre un'idea di gioco precisa. La Lazio è stata anche sfortunata, come testimoniano i pali, e la prova spenta di alcuni big come Immobile. Grande merito però agli avversari, che hanno tenuto bene il campo con personalità e marcato a uomo Ciro. I biancocelesti hanno fatto la propria partita, pagando purtroppo pali ed imprecisione. Può capitare, c'è poco da rimproverare alla stagione della squadra di Inzaghi".

