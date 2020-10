Lazio, Lopez: "Il pareggio con l'Inter l'accetto volentieri. Mercato? Manca un difensore"

Antonio Lopez, tra le fila della Lazio dal 1975 al 1980, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. L'ex centrocampista si è espresso, prima di tutto, sul pareggio contro l'Inter della scorsa domenica, per poi dare un giudizio sul calciomercato del club biancoceleste: "L’Inter quest’anno è predisposta per arrivare a giocarsi lo scudetto. Un brutto cliente. Il pareggio l’accetto volentieri, perché avevamo davanti una gran bella squadra. La Lazio, nella seconda fase, poteva portare anche il risultato pieno a casa. I biancocelesti stanno vivendo delle difficoltà, dovute agli infortuni. Non riesce a giocare con la squadra cosiddetta titolare. Questi problemi non si possono dimenticare, ecco quindi i risultati che non arrivano. Partenza? L’Atalanta quest’anno può dir la sua anche per lo scudetto, è una squadra che non sorprende più, viaggia da un bel po’ di tempo su questi livelli. Hanno un ottimo gioco e giocatori che fanno la differenza. La Lazio ha trovato due squadre non facili da affrontare. C’è tutto il tempo per recuperare, sperando che i calciatori infortunati riescano a recuperare. Luis Alberto sta un po’ zoppicando, questi giocatori sono troppo importanti per la Lazio".

NUOVI ACQUISTI - "Il mercato che ha fatto la Lazio non mi dispiace, però in difesa nelle ultime gare non abbiamo fatto bene. Peccato perché per il resto va tutto bene, speriamo di non soffrire perché manca qualcosa. Contro l’Atalanta ho visto errori non da Lazio, non sono ammissibili se vuoi competere per determinate posizioni in classifica. Anche nelle distanze si lascia troppo spazio, e contro la Dea non puoi permettertelo, è una macchina da gol. Arrivata anche in Champions, il potenziale della rosa non era male, era necessario acquistare qualcuno in difesa. Parolo può fare anche il difensore, contrasta bene e caratterialmente è forte. Per me è una soluzione validissima. A fine carriera può fare quel ruolo molto bene, per fortuna abbiamo un giocatore con queste qualità. Akpa Akpro non mi dispiace. Quando Tare prende dei giocatori, difficilmente sbaglia. Sotto questo aspetto, ho molta fiducia in lui".

