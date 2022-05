Lazio, Lotito: "Futuro? Spero di lasciare tutto a mio figlio"

TUTTOmercatoWEB.com

Un Claudio Lotito senza peli sulla lingua quello che nella giornata di oggi si è presentato nella sala stampa di Formello per la presentazione del ritiro a Auronzo di Cadore, il 15esimo consecutivo per i biancocelsti. Il presidente della Lazio dopo aver parlato della stagione che si concluderà domani ha lanciato una frecciata alla stampa: "Se la stampa continua a descriverci come una realtà subordinata ad altre realtà è completamente sbagliata. Le persone nuove qui si sono rese conto che la realtà è totalmente diversa. Una parte della responsabilità ce l'ha anche chi parla di Lazio. Senti la radio e alcuni programmi, ti rendi conto che è avvilente. Vale anche per il ritiro. Il fatto che la Lazio abbia raggiunto 15-16 anni di presenze sul territorio, vuol dire che siamo apprezzati. La comunicazione pure dovrebbe farlo, invece passa tutto in secondo ordine. Quello che gli altri raggiungono diventa un nostro demerito, un atteggiamento che non deve più esistere se volete collaborare con noi. Noi non siamo secondi a nessuno sotto nessun punto di vista, soprattutto nella voglia di raggiungere il massimo".

E ancora: "Qui siamo in un Paese in cui si valutano solo i proclami, poi se non si trasformano in realtà nessuno lo ricorda.Non abbiamo atteggiamenti roboanti, parliamo coi fatti, che però vengono tradotti in malomodo. C'è un atteggiamento volto alla demolizione, nei nostri confronti non c'è una valutazione obiettiva. Sono talmente disgustato di chi rappresenta la comunicazione che rappresenta cose difformi alla realtà, si creano condizioni di criticità. Purtroppo per voi sarò qui finché mi assisterà la salute, poi spero di farmi sostituire da mio figlio".