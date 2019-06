Lazio, Lotito presente alla premiazione delle squadre della “Quarta Categoria"

Quest'oggi alle ore 12 verranno premiate le squadre Special della Quarta Categoria, un torneo (di calcio a 7) a cui sono ammessi solo atleti rientranti nelle diagnosi intellettivo-relazionali, cognitive e psichiatriche, purché abbiano maturato deficit di funzione cognitiva. Si tratta del primo torneo di questo tipo, promosso dalla FIGC e dal CSI (Centro Sportivo Italiano), che si estende anche in Quinta e Sesta Categoria. Proprio nella Quinta Categoria laziale milita la Lazio For Special, la squadra di rappresentanza dei biancocelesti, a cui la Lazio Calcio ha donato il materiale sportivo per allenamenti e partite. Alla premiazione che avverrà tra poco alla Camera dei Deputati sarà presente anche il patron Claudio Lotito, una delle tante personalità sportive e delle istituzioni che andranno a portare i loro auguri e il loro sostegno a questo progetto, nato da soli due anni. Tra gli altri saranno presenti anche Gabriele Gravina (Presidente FIGC), Gaetano Micciché (Presidente Lega Serie A), Aurelio De Laurentis (Presidente del Napoli), Adriano Galliani (Senatore e ad del Monza) e Luca Campedelli (Presidente del Chievo). Anche il mondo politico farà sentire la propria vicinanza al movimento, rappresentato come massima carica dal Presidente della Camera Roberto Fico.

