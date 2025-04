Lazio, Lotito sul derby: "Abbiamo dominato, la Roma ha fatto un tiro in porta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della presentazione della collaborazione tra S.S. Lazio e Croce Rossa Italiana, il presidente Claudio Lotito ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti a Formello. Tra i tanti temi trattati, il presidente della Lazio si è anche soffermato sul derby giocatosi domenica sera. Ecco di seguito le sue parole:

"Sul campo abbiamo dimostrato, senza togliere niente a nessuno, di dominare. Hanno fatto un tiro in porta, purtroppo il calcio è fatto di fattori imponderabili che nella fattispecie non hanno premiato il merito da questo punto di vista. Sui fatti accaduti prima del derby? Sono stato il primo a combattere questi fenomeni, sono capo gruppo nella commissione Segre. Dobbiamo trovare una dicotomia tra la posizione dei tifosi e quella dei delinquenti perché altrimenti si fa confusione. I tifosi vengono etichettati come quelle persone che non hanno nulla a che fare col tifo. Il 99% delle persone, sono persone per bene che vanno allo stadio e seguono con passione le vicende della propria squadra del cuore".

