Lazio, Luis Alberto "a lavoro" per recuperare dall'affaticamento muscolare - FOTO

Allarme subito rientrato quello scattato per Luis Alberto. Il Mago infatti non ha disputato l'amichevole di sabato sera contro il Twente e non è subentrato neanche quando Sarri ha cambiato praticamente tutti gli undici che avevano iniziato il match. Niente di grave per fortuna, solo un affaticamento muscolare ha fermato lo spagnolo che ora sta recuperando per rimettersi a disposizione della squadra e del tecnico. Luis Alberto ha infatti pubblicato alcune storie che lo ritraggono mentre fa fisioterapia con il suo fisioterapista di fiducia Ruben che già in passato lo ha aiutato a recuperare al meglio.

