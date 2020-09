Lazio, Luis Alberto: "Non vedo l'ora di giocare, tifosi vi porteremo nel cuore" - FT

Il conto alla rovescia è finalmente iniziato: tra poco meno di quattro giorni la Lazio tornerà in campo nella sfida di Cagliari. I ragazzi di Inzaghi faranno quindi in Sardegna il loro esordio e mister e squadra sono più carichi che mai per questa nuova stagione. A dimostrarlo è il Mago Luis Alberto che ha così scritto in un messaggio sui social: "Non vedo l'ora di giocare ancora.Sarà una stagione strana senza di voi tifosi, ma vi terremo nei nostri cuori e daremo tutto per ottenere questa vittoria".

