Lazio, Luis Alberto primo in un'altra particolare classifica: segna sempre con lo stesso piede

Fulcro del centrocampo e della manovra della Lazio, Luis Alberto è diventato ormai un elemento imprescindibile per la Lazio e per Simone Inzaghi. Destro o sinistro, per il campione spagnolo cambia davvero molto poco quando accarezza il pallone. C'è però una statistica particolare che lo riguarda. L'ex Siviglia infatti, è attualmente il calciatore in Serie A ad aver realizzato più gol in campionato (ben 20), senza mai segnare col piede debole. Con la maglia della Lazio ha trovato solo una volta la via del gol col sinistro, ma non in campionato: nel 4-1 di Coppa Italia contro il Novara andata in scena la passata stagione. A seguire si trovano anche Pulgar (14), Felipe (14) e Under (13).



Cucchi: "Non capisco l'accanimento nei confronti della Lazio"

Lazio, finalmente si torna a Formello: attese comunicazioni definitive su test e allenamenti

TORNA ALLA HOMEPAGE