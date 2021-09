Lazio, Luis Alberto si allena a casa con una compagnia speciale - FOTO

Manca sempre meno al ritorno in campo della Lazio di mister Sarri. Domenica 12 settembre, terminata la sosta per le Nazionali, i biancocelesti sfideranno il Milan di Pioli a San Siro. Intanto chi è rimasto a Roma continua ad allenarsi, non solo a Formello ma anche a casa come il Mago Luis Alberto. Lo spagnolo da sempre si tiene al top della forma praticando alcuni esercizi anche a casa come dimostra la foto postata su Instagram. Questa volta però Luis ha anche una compagna speciale: la piccola Martina si è infatti allenata insieme al papà.

