Lazio, Luis Alberto torna ad allenarsi dopo l'intervento - FOTO

E' stato dimesso dalla Paideia tre giorni fa, sarebbe dovuto rimenere a riposo per una settimana, ma il suo fisico ha recuperato subito e oggi Luis Alberto ha voluto iniziare la giornata facendo un po' di attività fisica sulla cyclette, come dimostra la sua Instagram Story. Il fantasista della Lazio è stato operato di appendicite e sicuramente salterà la sfida di oggi e molto probabilmente quella di coppa di mercoledì, in forse la sua presenza per domenica prossima, ma se dovesse mantenere questo ritmo potrebbe tornare in campo prima. Sarebbe solo l'ennesima delle sue magie.

