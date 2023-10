Lazio, Lulic: "Inzaghi un fratello, ma scelgo Pioli. Klose idolo, ma il ragazzo d'oro era..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lulic si è prestato anche a un gioco durante la puntata di Croquetas in cui è stato chiamato a dover scegliere tre tre coppie. Queste le risposte dell'ex calciatore bosniaco.

KLOSE O IMMOBILE? “Per me è facile. Mi dispiace per Ciro, ma Miro per me era un punto di riferimento quando ero alla Lazio. Come persona, pensava giorno e notte al calcio. Mi ha aiutato nella carriera a crescere. Lui come altri che ho conosciuto a Formello”.

PIOLI O INZAGHI? “Dico Pioli perché ha più esperienza. Allena da tanto tempo, è da tanto tempo in Serie A. Ha già dimostrato di essere un grande allenatore. Pioli era come un padre, Inzaghi come un fratello. Gli voglio bene e sono dei grandi allenatori. Lotteranno fino alla fine per lo scudetto”.

LUIS ALBERTO O HERNANES? “Io dico Hernanes! Perché non solo gioca bene a pallone, ma cucina bene, suona la chitarra bene, produce vino bene… è un ragazzo d’oro sia dentro che fuori dal campo”.