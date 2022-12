Lazio, Magnocavallo: "Campionato falsato finora. Milinkovic top player"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ha parlato a Lazio Style Radio l'ex calciatore della Lazio Giorgio Magnocavallo. Nel corso del suo intervento ha fatto il punto della situazione in vista della ripresa del campionato e sulle tematiche di casa biancoceleste.

SERIE A - "Finora è stato un campionato falsato dalla questione del mondiale. Adesso inizia la stagione vera. Fino a maggio non ci saranno più intoppi e i veri valori emergeranno. I giocatori avevano la testa al mondiale e non avevano la giusta testa per il campionato. Nel giro di un mese tutte le squadre dovrebbero avere la rosa al completo".

CASO JUVE - "Credo che se dovessero andare a fondo potrebbero venire fuori altre squadre nella medesima situazione. Condizionamenti? Avendolo provato dico che queste situazioni non incidono. I giocatori pensano al campo e allo stipendio a fine mese. Non credo che ci saranno condizionamenti".

LAZIO - "Per me il migliore della rosa resta Milinkovic. Quando è in giornata ti fa vincere le partite e mostra una tecnica impressionante. Proprio come piace a me".

NAPOLI - "Adesso vedremo se il Napoli se è realmente la squadra più forte o se le altre sono rimaste indietro perché hanno avuto problemi di infortuni. Vedo Milan e Inter più forti, anche se al momento i partenopei hanno un buon margine di vantaggio. Se sono quelli delle prime quindici partite meritano lo scudetto. Saranno fondamentali gli scontri diretti".