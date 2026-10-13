Lazio, Mancini (Dazn): "Nulla da togliere a Sarri, ma sembra che Gattuso..."

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Durante '4-3-2-1', programma di DAZN, il giornalista Riccardo Mancini ha parlato della Lazio di Gennaro Gattuso. Ecco di seguito le sue parole:

"Contro la juventus arriva un test, il calendario ha aiutato. Una squadra che si diverte ed è libera mentalmente. Spensierata, serena, gioca quasi a memoria, sorprende perché avevamo in mente la Lazio di Sarri. Nulla da togliere a Sarri, ma sembra che Gattuso stia tirando fuori il meglio da questi ragazzi".