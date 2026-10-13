L'analisi de L'Equipe: "Lazio capolista a sorpresa, tifosi esasperati da Lotito"

"Co-capolista nonostante la contestazione dei tifosi e un'estate caotica: la Lazio di Gennaro Gattuso è la vera sorpresa della Serie A". È questo il titolo de L'Equipe in Francia, che ha approfondito il momento che sta vivendo la Lazio tra l'inizio di campionato brillante e la protesta dei tifosi contro la società. "La Lazio non aveva mai iniziato una stagione di Serie A con cinque vittorie nelle prime sei partite; l'ultima è arrivata proprio domenica contro il neopromosso Monza (3-1)", si legge sul portale del giornale.

E poi ancora: "Grazie a questo avvio, i biancocelesti sono al primo posto a pari merito con l'Inter (16 punti). Se è vero che la classifica dopo sei giornate non offre certezze sul prosieguo del campionato, ci voleva un bel coraggio per immaginare uno scenario simile appena due mesi fa, quando la Lazio veniva eliminata subito al debutto in Coppa Italia dal Mantova (Serie B, 0-2)".

"All'epoca l'Olimpico era deserto – come accade ormai da mesi – a causa dei tifosi esasperati dalla gestione del presidente Claudio Lotito e scoraggiati dal ridimensionamento di un club ormai diventato una realtà mediocre (settimo, settimo e poi nono posto nelle ultime tre stagioni). E anche domenica lo stadio appariva semivuoto. La Lazio sta brillando nonostante una rosa priva di fuoriclasse assoluti – il migliore del gruppo, Davide Frattesi (3 gol), era una riserva all'Inter – ma valorizzata al massimo dal nuovo allenatore, Gennaro Gattuso".

"Dopo la recente esperienza negativa all'OM e, soprattutto, l'incapacità di qualificare l'Italia per l'ultimo Mondiale, anche l'ex centrocampista si sta rivelando una piacevole sorpresa di questo inizio stagione [...]". In sostanza, l'avvio di stagione della Lazio sta stupendo proprio tutti. Ma oltre al campo, continua ancora a fare tanto rumore in tutto il mondo la contestazione del popolo biancoceleste.