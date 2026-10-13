Lazio, multato il Monza per cori contro Lotito: la nota del Giudice Sportivo

13.10.2026 15:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, multato il Monza per cori contro Lotito: la nota del Giudice Sportivo

Dal referto del Giudice Sportivo sulla sesta giornata di campionato risulta un'ammenda di 5mila euro al Monza dopo la gara contro la Lazio. La motivazione è legata ai cori contro il presidente Lotito da parte dei tifosi biancorossi presenti nel settore ospiti. Di seguito la nota: "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MONZA per avere, nel corso della gara, rivolto cori offensivi al presidente della squadra avversaria".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.