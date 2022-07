Lazio, Mandorlini: "Casale e Cancellieri? Colpi dal gran potenziale. Ilic..."

La Lazio e il Verona in questo mercato stanno facendo molti affari e potrebbe arrivare anche Ilic. Ecco il pensiero dell'ex tecnico scaligero Mandorlini...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questo mercato, più degli altri, l'asse Lazio-Hellas Verona è stato infuocato. I biancocelesti hanno acquistato dagli scaligeri Nicolò Casale e Matteo Cancellieri, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche Ivan Ilic. Il centrocampista classe 2001 è strettamente legato al futuro di Luis Alberto, oggi in ottica Siviglia: se lo spagnolo dovesse partire, la Lazio andrebbe sul serbo. Tanti affari, dunque, con il Verona, club che l'allenatore Andrea Mandorlini conosce benissimo, avendolo allenato dal 2010 al 2015. L'ex tecnico gialloblu, dopo le parole rilasciate ieri a Lazio Style Channel, oggi è intervenuto anche ai microfoni di Radiosei, per commentare tutte le operazioni di mercato raccontate sopra:

"Cancellieri e Casale hanno un potenziale importante. Ho letto che il primo viene utilizzato anche come prima punta da Sarri. Ha qualità, corsa, struttura, crescerà molto. Maurizio è bravo a costruire giocatori, già nella seconda metà della scorsa stagione si era vista un’impronta importante del tecnico. Ilic? Mi piace moltissimo, sarebbe un valore aggiunto. Luis Alberto è bravo, tecnicamente forte, se dovesse uscire lo spagnolo per il mediano del Verona avrebbe un senso".