Lazio, Marchegiani esalta Rovella: "È un big di questa squadra. Con Guendouzi..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Tra le note più positive del derby tra Lazio e Roma finito in pareggio, c'è la prova del tandem Rovella-Guendouzi. Il duo di centrocampo ha messo in campo una prestazione di grande quantità e aggressività, che ha limitato notevolmente il possesso di palla giallorosso. Ad esaltare la mediana biancoceleste ci ha pensato Luca Marchegiani, che durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club ha speso parole al miele per i due centrocampisti della Lazio. Di seguito il suo pensiero.

“É stata una partita molto combattuta, in un certo momento anche aspra. La Roma, a parte quindici minuti ad inizio secondo tempo dopo il gol della Lazio, non è che abbia coinvolto gli attaccanti. Non aveva né la profondità, dove Dovbyk ultimamente si era reso protagonista di buone cose, né la possibilità di palleggiare. Hanno fatto una bellissima prestazione i centrocampisti, come sempre, perché Guendouzi e Rovella lo fanno sempre. Rovella è un big di questa squadra, poi anche lui oggi si è fatto trascinare dal nervosismo. Corrono tanto e, soprattutto tatticamente, sono sempre messi bene, non ti danno la possibilità di giocare sui piedi della punta. La Roma questa giocata stasera non è riuscita mai a farla”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.