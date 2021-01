Lazio, Marco Parolo spegne 36 candeline: gli auguri della società - FOTO

Marco Parolo compie oggi 36 anni. Il club biancoceleste ha pubblicato un post sui social per festeggiare il tuttofare di Simone Inzaghi. Il numero 16 della Lazio ormai non ha più un ruolo preciso in mezzo al campo. Dove lo metti sta. Il mister lo utilizza come terzo di difesa, come mezzala, come mediano e, all'occorrenza, anche come quinto di centrocampo. Con la maglia biancoceleste Parolo ha collezionato 255 apparizioni mettendo a segno 38 gol in tutte le competizioni diventando uno dei simboli della Lazio.

