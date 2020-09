Lazio, Marianella: "A.Pereira sa fare tante cose, sarà utile in ruoli diversi"

Il grande esperto di calcio inglese Massimo Marianella ai microfoni di Sky Sport ha presentato l'ultimo acquisto della Lazio, Andreas Pereira: "È un giocatore di straordinaria utilità. Non mettiamogli la pressione da fantasista perché non lo è, ma è un giocatore di grande quantità, box to box, sa coprire, sa menare se ce ne fosse bisogno, sa inserirsi, sa fare tante cose. Ha il passaportoa metà tra Brasile e Belgio, è più belga di fondamentali che brasiliano, ma nella nostra Serie A giocherà tanto, sarà molto utile in ruoli diversi".

