Lazio-Marsiglia, Sampaoli in conferenza: “Siamo qui per vincere. Vi svelo la chiave tattica”

Alla vigilia del match tra Lazio e Marsiglia, in programma giovedì 21 ottobre ore 18:45 allo Stadio Olimpico, Jorge Sampaoli, tecnico dei francesi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni: "È la stessa preparazione per campionato e coppa. Abbiamo due finali da giocare contro la Lazio. Sono scontri diretti e abbiamo grande motivazione. I risultati non sono arrivati nelle prime due ma il nostro obiettivo è di qualificarci da primi nel girone, nonostante la situazione non sia delle migliori".

MILIK E PAYET - "La presenza di Milik e Payet è importante. Averli a disposizione in questo scenario è fondamentale per partite importanti come quella contro la Lazio. È importante potersi appoggiare a giocatori come loro".

CALCIO OFFENSIVO - "Sia io che Sarri giochiamo un calcio offensivo. La chiave sarà in chi riesce ad avere in mano il gioco. Bisognerà riuscire ad attaccare bene ma in blocchi stretti perché la Lazio è forte. La Lazio segna molto, sarà importante concedere poco e non fare errori. Siamo qua per vincere e per qualificarci. La Lazio è molto preparata, sarà una partita di alto livello".

MATCH CON IL PSG - "Non penso al Psg. Domani sarà molto difficile come lo è stato qualificarci. Mi concentro sulla gara con la Lazio soprattutto sulla comunicazione con i miei giocatori".

TITOLARI - "Cercherò di mettere i giocatori migliori e che stanno meglio per riuscire a qualificarci. Non ho ancora chiara la formazione".