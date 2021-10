Lazio - Marsiglia, vigilia europea: il programma dei biancocelesti

Dopo la convincente vittoria in campionato contro l'Inter, la Lazio affronterà giovedì pomeriggio, sempre all'Olimpico, il Marsiglia. Domani, mercoledì 20 ottobre, sarà già tempo di vigilia. E puntuale è stato condiviso sul sito ufficiale del club biancoceleste il programma della vigilia. Maurizio Sarri, insieme a un tesserato, interverranno in conferenza stampa alle ore 15 direttamente dalla sala stampa del centro sportivo di Formello. Subito dopo, intorno alle 16.30, la squadra al completo si sottoporrà all'allenamento di rifinitura: come di consueto i primi quindici minuti saranno aperti ai media. La gara è valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League: dopo la sconfitta col Galatasaray e la vittoria con la Lokomotiv, la Lazio è chiamata a confermarsi davanti ai francesi.

Lazio-Inter, multato Kolarov: il motivo

Lazio - Inter, l'ex arbitro Chiesa propone: "Ammonizione per chi mette fuori la palla"

TORNA ALLA HOMEPAGE