Lazio, Martina: "Provedel come Vieri. Immobile? Ovunque ha fatto..."

La perla di Provedel contro l'Atletico Madrid è l'argomento più trattato negli ultimi giorni. Tante le personalità che si sono espresse in merito e, per ultimo, lo ha fatto anche l'ex portiere Silvano Martina nel corso del suo intervento ai microfoni di TvPlay. Queste le parole: "Una volta con la Lazio ero in Serie B e provai ad andare in area di rigore, ma non beccai la palla. Provedel è stato bravissimo, ha fatto un movimento davvero alla Bobo Vieri. Ne ha già fatto uno con l’Ascoli, quindi non può essere un caso. Poteva essere anche un buon centravanti. È stato un gol da attaccante vero, molto bello”.

Non solo Provedel, l'ex biancoceleste ha commentato anche il momento no di Immobile: "È un giocatore davvero fortissimo, ha fatto ovunque caterve di gol ed ha sempre fatto 20 o 25 gol. All’estero non è andata bene anche per caso, se uno è forte lo è ovunque”. Infine, sulla Champions: "La Lazio è una squadra di valore, è dura per tutti affrontarla. Le nostre quattro squadre in Champions sono tutte di grande valore, a volte ci sottovalutiamo troppo”.

