Lazio, Marusic è l'uomo in più: il suo segreto è la continuità

Stagione da incorniciare fin qui per Adam Marusic che si sta dimostrando uno dei giocatori più importanti della rosa di Inzaghi in questo momento. Vive un momento d'oro e a suon di prestazioni si è guadagnato la fiducia del tecnico che nel momento di bisogno lo sta adattando addirittura come terzo di difesa. Dedizione e impegno non sono mai mancati al montenegrino che quest'anno però sta mettendo in campo una personalità inedita.

CONTINUITÀ - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tra i suoi segreti c'è sicuramente la forma fisica straripante. Lo scatto di domenica per il recupero su Lasagna lo dimostra, ma anche nelle scelte è sempre lucido e non sbaglia mai la giocata. Diversamente dagli scorsi anni, a fare la differenza ora è la sua continuità: 28 partite su 29 in campionato, 8 su 8 in Champions League e altre 2 in Coppa Italia. Ha messo alle spalle i guai fisici che lo hanno sempre frenato trovando anche la via del gol in due occasioni, contro Atalanta e Udinese.

