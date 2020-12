Lazio, Marusic esulta e si complimenta coi compagni: "Un orgoglio enorme, bravi ragazzi" - FT

Adam Marusic chiude, solo per il momento, l'infinita serie di post Instagram dei biancocelesti al termine di una serata storia per il club. Il montenegrino ha condiviso con i propri seguaci alcuni scatti del match dell'Olimpico, aggiungendo: "È un orgoglio enorme far parte di questa storia. Siamo agli ottavi di Champions League dopo venti anni, bravi ragazzi".

