Lazio, Mattei: "Spirito giusto in Europa, ma serve un altro centrocampista..."

È rimasto soddisfatto anche Stefano Mattei dalla prestazione della Lazio contro il Nizza. Il poker calato dalla formazione di Baroni ha aumentato l'entusiasmo di tutto l'ambiente. Proprio riguardo alla gara dell'Olimpico si è espresso ai microfoni di Radiosei il giornalista di fede laziale, soffermandosi sul percorso europeo che dovranno affrontare da qui alla fine i biancocelesti. Queste le sue parole: “La cosa più importante di ieri con il Nizza ma non solo, è l’approccio alla gara. Udine a parte, la Lazio entra sempre in campo per fare la partita. Questa squadra è nata per imporre il proprio gioco, anche perché quando prova a gestire spesso le cose vanno peggio. È entrato Dia sul 3-1, ed è stato un messaggio coraggioso alla squadra, ma anche una mossa dettata dal fatto che non c’erano in panchina alternative a metà campo. Assolutamente serve un altro centrocampista. Ci si migliora quando le cose vanno bene".

"La Lazio è prima in classifica per differenza reti in Europa League. Due partite su otto sono state fatte bene, le altre sei saranno molto complicate. Già il Twente è una buona squadra, è la quarta del campionato olandese, ma quello che fa ben sperare è il modo in cui questa squadra sta affrontando la competizione. Se c’è la giusta attenzione e motivazione, la Lazio può giocarsela con tutte in Europa League”.