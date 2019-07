Lazio, Mauri: "Bisogna alzare l'asticella. E con la cessione di Milinkovic..."

La Lazio è tornata ad allenarsi in vista della nuova stagione, tra un colpo di calciomercato e l'altro. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto anche l'ex biancoceleste Mauri: "Con l'arrivo di Lazzari la Lazio migliora, Inzaghi lo voleva fortemente. Avendo anche Marusic, che ha caratteristiche diverse, la squadra è coperta sulla fascia destra. A metà campo la società si sta muovendo su diversi profili, ma è normale che con la cessione di Milinkovic il budget cambierebbe. Avendo Luis Alberto, Milinkovic, Leiva e Parolo è un rischio prenderne un altro importante senza una cessione. Poi magari non troverebbe spazio. Sono d'accordo sul fatto che bisogna alzare l'asticella, servono comunque almeno 5 titolari dello stesso livello. Quattro li hai, più Cataldi che farà il vice. Mi auguravo la partenza per il ritiro di Berisha, ma ho capito che non sarà così. Lo stesso vale per Lukaku, sarebbe stato importante averlo in ritiro".

