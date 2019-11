Lazio, Mauri: "Molti giocatori sotto analisi. Turnover? Ecco perché serve"

LAZIO, PARLA MAURI - Prima il Celtic stasera, poi il Lecce in campionato per la Lazio. Inzaghi gira la squadra e fa qualche ritocco di formazione con un leggero turnover degli uomini. L'ex capitano biancoceleste, Stefano Mauri, ha parlato a Radiosei commentando il match contro gli scozzesi: "Se Caicedo sta bene gioca lui con Immobile, così Luis Alberto e Milinkovic possono muoversi da centrocampisti. Alternative non ce ne sono. Sulle fasce è giusto dare un’altra possibilità a Jony, con Marusic infortunato magari potevamo vedere Patric. Jony stasera è sotto la lente di ingrandimento, così come Vavro da centrale e Luiz Felipe che ultimamente non ha giocato. Il turnover serve per avere tutti con il ritmo partita, oltre che dare spazio ad altri che giocano meno. Gli allenatori lo fanno per avere giocatori pronti nella fase intermedia e finale della stagione. Berisha? È sparito dai radar, non abbiamo ancora capito le sue caratteristiche a distanza di due anni, non sappiamo se è un interditore o altro".

INTERVISTA ESCLUSIVA A DELIO ROSSI

LAZIO-CELTIC, INVASIONE SCOZZESE: DISORDINI SULLA TIBURTINA - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE