Lazio, Mauri: "Servono due colpi in difesa. E su Lovren..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri per parlare di Lazio: "Girano voci di un possibile colpo della Lazio per la difesa, ma guardando i numeri di quest'anno non credo serva nessuno lì. Però è anche vero che giocare la Champions League il prossimo anno ti porta a dover ampliare la rosa, uno o due giocatori in difesa devono essere presi. Lovren? Mi piace, buon giocatore. Non sono convinto che rientri nei parametri della Lazio, soprattutto per quanto riguarda lo stipendio. Ha esperienza e potrebbe tornare utile. Restare in forma in questo periodo di stop? Dal punto di vista fisico c'è sicuramente un calo, ma vale per tutti. Ci vorranno almeno 20 giorni di lavoro sul campo per riprendersi totalmente".

