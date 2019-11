Lazio, Mauri: "Squadra più matura. Col Celtic mi aspetto il turnover"

La Lazio espugna la San Siro rossonera trent'anni dopo l'ultima volta. Un risultato accolto con entusiasmo da tutti, anche dall'ex biancoceleste Stefano Mauri, che ai microfoni di Radiosei ha dichiarato: “La Lazio ha giocato un'ottima partita, anche se nel primo tempo il Milan ha fatto la sua buona figura. Ho visto i biancocelesti giocare da grande squadra, con autorità e sicurezza, per poi colpire quando gli spazi si sono aperti. Inzaghi ha azzeccato i cambi, perché tenere in campo Correa è risultato decisivo. L'infortunio di Castillejo ha agevolato il lavoro difensivo della Lazio, lo stesso Leao è entrato svogliato. Ora la classifica non va guardata, in 10 giorni è cambiato tutto e ora il terzo posto è vicinissimo. Serve equilibrio, per fare i conti ci sarà tempo. Atalanta e Roma avversarie più credibili per il quarto posto. Turnover? Col Celtic credo che Inzaghi ne cambierà almeno 4-5, anche se è una gara da dentro o fuori”.

