Lazio, Mauri: "Vittoria con la Cremonese? Nulla cambia nelle gerarchie. E su Vecino..."

La Lazio archivia la pratica Cremonese e guarda al match con la Sampdoria. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "Il valore della Lazio era nettamente superiore a quella della Cremonese. Chi gioca gioca, ora i biancocelesti sono in grande forma. Chi ha giocato al posto dei titolari ha fatto bene, i sostituti hanno fatto il loro dovere. Ma nelle gerarchie non cambia nulla, la prova non era così complicata. Partita importante per superare il turno e mettere minuti nelle gambe per chi gioca meno". L'ex biancoceleste ha poi detto la sua su Vecino, che sarebbe stato proposto in prestito alla Lazio: "Giocatore diverso da tutti quelli che l'Inter ha in rosa. Forte fisicamente e di testa, per il modo di giocare di Conte è un elemento importante. Non credo che l'Inter se ne liberi così agevolmente".

