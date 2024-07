Lazio, Mellone spiega: "Tanti errori di Lotito. Se continua così..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista di fede laziale Angelo Mellone. In particolare si è espresso sulla situazione attuale in casa Lazio, tra campagna abbonamenti, nuovi acquisti e le recenti parole, molto discusse, del presidente Lotito. Ecco ciò che ha detto: “La Lazio in questo periodo è una grande messa in scena. Le parole di Lotito ieri erano molto disordinate. Ogni occasione sembra buona per la società di contro-narrare. La campagna abbonamenti sta andando molto a rilento; molti non rinnoveranno l’abbonamento, altri lo hanno fatto controvoglia. Se il presidente continuando a fare discorsi su numeri, bilanci e altro, con la convinzione di avere ragione, si trova la tifoseria (tutta) contro, qualcosa evidentemente nella sua narrazione non va. Naturalmente, come sempre, spero di essere contraddetto".

"Non è questione di obiettivi, anche una squadra di campioni che punta a vincere può trasmettere anaffettività. Allora, visto che la Lazio non punta a vincere, bisognerebbe puntare a costruire un certo tipo di ‘clima’. Sono sconsolato, settimana dopo settimana: ad esempio Greenwood, sapevamo tutti non sarebbe arrivato. Le parole su Immobile certificano gli errori di comunicazione del presidente. Lo stesso mercato fatto fino ad ora dalla Lazio comunicato in maniera differente sarebbe stato percepito dalla tifoseria diversamente”.