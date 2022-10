Lazio - Midtjylland, la grinta di Gila: “Obiettivo raggiunto” - FOTO

La vittoria contro il Midtjylland ha risollevato l’umore e gli animi in casa Lazio. I biancocelesti sono riusciti a dare una sterzata al loro percorso in Europa, lasciando ben sperare per la qualificazione alla competizione. Ai festeggiamenti social delle aquile, si aggiunge anche Mario Gila che ha condiviso su Instagram la felicità per aver conquistato i tre punti. “La squadra doveva vincere e conseguire il 3 punti. Objetivo raggiunto. Andiamo avanti”, la captino che accompagna gli scatti.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE